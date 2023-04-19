Netflix прекратит доставку DVD-дисков

Стриминговый сервис Netflix закроет сервис по доставке DVD-дисков, с которого начинал бизнес 25 лет назад. Об этом говорится на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Доставка дисков прекратится в сентябре 2023 года, и прошедшие 25 лет в компании называют "невероятными. "Мы всегда ставили задачу обеспечить лучший сервис для наших участников, но, по мере того как бизнес сокращается, выполнить ее становится все труднее", - объяснили в компании.

Всего с 1998 года Netflix доставила более 5,2 млрд дисков. Подписку на этот сервис оформили 40 млн человек. На первом диске, который доставила компания, был записан фильм "Битлджус" Тима Бертона. Всего на момент начала бизнеса у компании было 925 дисков.