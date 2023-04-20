Meta планирует уволить тысячи сотрудникоа

Компания Meta начинает новый масштабный раунд сокращений штата, который затронет порядка 4 тыс. сотрудников. Об этом во вторник сообщило издание Vox со ссылкой на источники в компании, передает Day.Az.

Сокращения начнутся в среду и затронут широкий ряд специалистов, работающих с Facebook и Instagram, мессенджером WhatsApp, а также в подразделении Reality Labs, занимающемся развитием технологий виртуальной реальности, указано в сообщении, разосланном во вторник сотрудникам компании. По словам одного из их, сокращения могут коснуться около 4 тыс. человек.

В марте глава Meta Марк Цукерберг заявил, что компания сократит 10 тыс. человек и закроет 5 тыс. открытых ранее вакансий. В ноябре прошлого года Meta в рамках массового сокращения кадров объявила о намерении избавиться от 11 тыс. сотрудников. Жесткие условия на рынке из-за уменьшения бюджетов рекламодателей, а также рост популярности других соцсетей, в частности китайской TikTok, стали причиной увольнений. В конце сентября 2022 года компания прекратила найм новых сотрудников и начала работу по минимизации расходов.