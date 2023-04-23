Умные весы для умного сброса веса

Французский производитель электроники Withings представил новые смарт-весы Withings Body Smart, передает Day.Az со ссылкой на хай-тек портал Mail.Ru.

Они анализируют количество набранных или скинутых килограммов, но не всегда сообщают реальную цифру. Чтобы не расстраивать вас, они покажут мотивационное сообщение или прогноз погоды.

Самая крутая особенность - режим "Закрытых глаз" (Eyes Closed). Он создан специально для людей с расстройствами пищевого поведения и тех, кто теряет мотивацию к активности, если не видит быстрый результат. Когда этот режим активирован, реальный вес пользователя не отображается на экране (при условии, что цифра может разочаровать владельца весов; в ином случае цифру вам, естественно, покажут).

При этом весы запоминают любое взвешивание и сохраняют результат. Они покажут прогресс, когда он станет особенно заметен. По мнению производителя, такая функция позволит пользователю сконцентрироваться на цели, будь то набор мышечной массы или снижение веса, и не отвлекаться от нее в течение длительного времени.

Из необычных опций также можно выделить отображение погоды, сведений о качестве воздуха и подбадривающих сообщений. В остальном смарт-весы стандартные: анализируют состав тела, метаболизм, подключаются к смартфону в фирменном приложении и отображают там другие показатели здоровья.

Withings Body Smart выпускаются в белом и черном цветах. Цена на официальном сайте составляет 100 долларов.