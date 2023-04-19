Названы самые популярные бренды смартфонов в мире

Аналитики Canalys назвали самые популярные бренды смартфонов за первый квартал 2023 года. Как передает Day.Az, статистика опубликована на официальном сайте Canalys.

Как оказалось, больше всего смартфонов за обозначенный период продала Samsung - ее доля составила 22%. На втором месте оказалась Apple (21%), а на третьем - Xiaomi (11%). Также в топ-5 вошли Oppo (10%) и Vivo (8%). Суммарная доля смартфонов всех остальных брендов составила 28%.

На данный момент на глобальном рынке смартфонов наблюдается спад. По данным Calanys, он продемонстрировал падение на 12% по сравнению с первым кварталом прошлого года. При этом это уже пятый квартал подряд, когда на рынке происходит спад. Причинами этому называется глобальный экономический кризис, а также более бережное отношение к своим устройствам со стороны пользователей, которые не торопятся покупать новые модели.

Canalys прогнозирует возвращение к показателям прошлого года уже к концу первого полугодия.