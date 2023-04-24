На что массово жалуются владельцы iPhone 14?
Пользователи китайской социальной сети Weibo подготовили коллективную жалобу в адрес компании Apple из-за проблем с iPhone 14. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru
Известно, что некоторые владельцы смартфона сталкиваются с постоянными спонтанными перезагрузками гаджета. В некоторых случаях устройство зависает и перезагружается по 1-2 раза в день. При этом проблема встречается и у совсем новых iPhone 14, буквально "из коробки".
Пользователи считают, что проблема кроется не в программном, а в аппаратном обеспечении смартфона, а потому Apple должен предложить какое-то решение. Однако пока компания не выступила с комментарием по данному вопросу.
На прошлой неделе сообщалось о том, что пользователи гаджетов Apple начали массово жаловаться на то, что устройства постоянно запрашивают пароль Apple ID. При этом даже после ввода верного пароля система утверждает, что авторизация не удалась.
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