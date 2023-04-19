Сбой в работе Spotify

Масштабные проблемы в работе музыкального интернет-сервиса Spotify наблюдаются в среду в ряде стран. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Больше всего жалоб на работу сервиса поступает из США, Нидерландов, Германии, Великобритании, Австралии, Канады и Швеции. Сообщившие о неполадках пользователи в первую очередь отмечают трудности в работе приложения, сайта и потокового аудио, а также при подключении к серверу.