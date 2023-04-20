YouTube объявила войну некоторым роликам

Компания Google сообщила, что на платформе YouTube ужесточились правила в отношении роликов, тем или иным образом связанных с расстройствами пищевого поведения. В рамках внедрения новых правил начнут удалять видео, ранее не подпадавшие под ограничения, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Видео, пропагандирующие расстройства пищевого поведения, уже запрещены на YouTube. Свежее обновление политики включает контент, демонстрирующий или описывающий расстройства пищевого поведения, которые зрители могут имитировать. В числе прочего запрещаются ролики, которые показывают или описывают "травлю на основе веса в контексте расстройств пищевого поведения".

Команда YouTube также начнёт ограничивать доступ молодых зрителей к контенту, связанному с расстройствами пищевого поведения, включая ролики, в которых обсуждается выздоровление. Для роликов о выздоровлении, в которых автор обсуждает прошлые расстройства пищевого поведения, могут требоваться возрастные ограничения (старше 18 лет). Дополнительно может появиться требование авторизоваться на сервисе, если зритель ещё этого не сделал.

Кроме того, под соответствующими видеороликами в США, Великобритании, Индии, Канаде, Японии, Корее, Мексике, Франции и Германии появятся рекомендации ресурсов по расстройствам пищевого поведения. В будущем такие рекомендации появятся и в других регионах.