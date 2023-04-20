Apple и Microsoft выступили против законопроекта о блокировке TikTok в США

Технологические гиганты, такие как Apple, Microsoft, Amazon и другие, которые составляют Совет индустрии информационных технологий, выразили свое несогласие с намерением США запретить TikTok. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Техногиганты призывают пересмотреть законопроект, который дает право министру торговли США блокировать любые технологии и приложения из Китая и России.

Крупные технологические компании опасаются, что в случае его принятия закон может затронуть их бизнес, поскольку многие из их систем используют китайские технологии в какой-то степени.

По словам источников, компании могут стать объектом проверок Агентства национальной безопасности США даже за малейшее применение китайского оборудования или программного кода.