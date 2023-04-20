Маск пригрозил Microsoft судом

Глава Twitter Илон Маск пригрозил IT-гиганту Microsoft судебным иском за незаконное использование данных соцсети при обучении своей модели искусственного интеллекта (ИИ), используемой в сервисе Bing. Об этом сообщает издание CNBC, ссылаясь на соответствующий пост Маска в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Они незаконно использовали данные Twitter для тренировки [своего ИИ]. Время для судебного разбирательства", - написал Маск.

Глава Twitter оставил этот комментарий, под новостным постом аккаунта T(w)itter Daily News, в котором говорится, что инструменты для рекламы Microsoft больше не будут поддерживать Twitter. Софтверный гигант сделал заявление о Twitter вскоре после того, как соцсеть ввела плату за использование своего API.

CNBC пишет, что угроза Маска только подчеркивает растущее напряжение в сфере данных, необходимых для обучения генеративных ИИ вроде ChatGPT. По данным журналистов, в этих целях используются терабайты неформальных диалогов с таких платформ, как Reddit, Twitter и StackOverflow. При этом вопрос легальности сбора таких данных до сих пор не решен.