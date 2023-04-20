Сомнительная экономия. Все, что нужно знать о «серых» iPhone

Решили приобрести новый iPhone? Наверняка, вы задумаетесь о том, почему бы не купить его дешевле у неофициальных продавцов. Экономия - это правильно. Но лучше взвесить все "за" и "против". Основным и, пожалуй, единственным преимуществом айфонов-нелегалов будет, конечно же, более приятная цена. А вот обо всех минусах читайте в этой статье.

"Белый" и "серый". В чем разница?

"Белыми", или официальными, гаджетами называют те, что продаются на рынке Азербайджана авторизированными реселлерами Apple. Они имеют официальный договор на продажу и даже могут бесплатно починить iPhone в рамках гарантийного обслуживания.

"Серые" ввозятся нелегально, чаще всего как контрабанда. В некоторых случаях речь идет о фальсификате, то есть подделках. Но возможен и другой вариант - товар оригинальный, однако предназначен для продажи в другой стране. Кто-то может подумать, что в этом нет ничего страшного, ведь айфон остается айфоном, откуда бы он ни приехал. Но есть нюансы, о которых неофициальный поставщик вам никогда не расскажет.

Отсутствие официальной гарантии

Одно из главных преимуществ официальных реселлеров - это гарантия от производителя. В Азербайджане она действует 12 месяцев. При возникновении проблем вы можете обратиться в официальный сервисный центр iSupport, где вам починят устройство, используя оригинальные запчасти. К слову, все специалисты проходят обязательную сертификацию Apple. В ряде случаев вам заменят гаджет на время ремонта на аналогичный из "подменного фонда".

У неофициальных продавцов, конечно, такое вряд ли возможно. В лучшем случае вам предложат починить смартфон. Платно. Будут ли использоваться при этом оригинальные запчасти - ответ очевиден. Если проблема окажется серьезной, неофициалы могут не захотеть возиться с ремонтом. Гораздо легче "установить во время экспертизы", что поломка случилась по вине пользователя.

Таким образом, сэкономив на покупке, вы вполне можете потерять гораздо больше денег в последствии. Стоит обратить внимание на то, что Apple предоставляет гарантийное обслуживание только в той стране, где была осуществлена первичная продажа. То есть купленный в США телефон можно отремонтировать по гарантии только там.

Региональные особенности iPhone

Казалось бы, айфоны везде одинаковые. Так почему бы не купить, телефон в Китае, ведь он дешевле? На самом деле, в iPhone для разных стран есть свои особенности. Например, в японских iPhone невозможно отключить звук затвора камеры, чтобы никто не мог делать фото без ведома фотографируемого. А вот в европейских яблочных смартфонах существует ограничение максимальной громкости в наушниках, как того требует законодательство ЕС.

iPhone 14 из США не поддерживает физические sim-карты, для них даже не предусмотрен слот. Использовать можно только eSIM. В Китае eSIM вообще под запретом, там покупателям предлагают модель с двумя слотам под sim. Покупатели азиатских айфонов, особенно тайваньских, нередко жалуются на плохое качество связи и отсутствие LTE. И это неудивительно, ведь в тех странах иные стандарты частот. А вот если вам попадется устройство из ОАЭ, ждите проблем с FaceTime.

Так что покупка "серого" iPhone, завезенного из другой страны, это всегда лотерея, в которой не знаешь, какое ограничение тебе достанется. К слову, еще один неприятный сюрприз, который может вас ожидать в айфоне-иностранце - другой стандарт вилки зарядного устройства (если оно вообще будет в комплекте). Конечно, всегда можно купить переходник, но вы потратите свое время, силы и деньги.

"Залоченные" смартфоны

В некоторых странах продаются айфоны, работающие с sim-картой конкретного оператора. Их цена обычно ниже, чем нередко пользуются ушлые продавцы "серого" товара.

Если повезет, вам достанется уже "разлоченный" iPhone - эту операцию проворачивают достаточно давно. Впрочем, это не гарантирует того, что в самый неподходящий момент на экране вашего устройства не появится уведомление о том, что sim-карта недействительна.

Если повезет меньше, вы получите от продавца смартфон, которым просто не сможете пользоваться. И доказать что-либо будет непросто, ведь товар вы получили, он надлежащего качества и соответствует заявленным характеристикам (конечно, в самом описании могут и не упомянуть о такой особенности iPhone).

Отдельная грустная история - девайсы, заблокированные операторами. Перекупщики берут телефон за границей в кредит, а потом продают в Азербайджане за полную стоимость. Несколько месяцев вы пользуетесь iPhone, пока его не блокирует оператор за невыплату кредита. Немного сэкономив, вы остаетесь ни с чем.

Восстановленные устройства и iPhone из запчастей

При покупке дешевого "серого" iPhone высока вероятность того, что вы получите не совсем новое устройство. А точнее - восстановленное (refurbished). Предыдущий владелец по какой-то причине (чаще это неисправность) вернул его продавцу. Специалисты его починили, заменили корпус, дисплей, аккумулятор, а затем продали по сниженной цене.

В целом, в этой схеме нет ничего плохого, если вы в курсе ремонта и сознательно приобретаете refurbished. Но зачастую перекупщики продают такие гаджеты под видом новых. И за полную стоимость. На какое время хватит проведенного ремонта - загадка. Еще хуже, если вам достанется iPhone, собранный неизвестными мастерами из запчастей с AliExpress. Не зря на YouTube есть сотни роликов, как его собирают своими руками.

Оригинальный iPhone: где купить и как проверить

Единственный гарантированный способ избежать выше перечисленных проблем - покупать iPhone у официальных реселлеров. Их список можно увидеть на сайте Apple, а также на сайте авторизованного сервисного центра в Азербайджане - isupport.az. На главной странице вы можете проверить, что покупаете - новый оригинальный гаджет с гарантией, восстановленный или б/у девайс, либо перед вами подделка. Для этого достаточно ввести IMEI устройства.

[Сноска] *IMEI - это 15-значный номер, который является уникальным международным идентификатором мобильного оборудования. Найти его можно на корпусе сзади, на лотке SIM-карты, на коробке, а также в меню "Настройки - Основные - Об этом устройстве" и по запросу *#06#. Во всех указанных местах номер IMEI на iPhone должен совпадать.

Покупка нового iPhone у "серых" продавцов - это всегда риск. Готовы ли вы пойти на него, чтобы немного сэкономить? Если вы не хотите сюрпризов, обратитесь к одному из авторизованных реселлеров Apple в Азербайджане: iSpace, Kontakt Home, Baku Electronics, Irshad, Maxi.az, Myshops, Bytelecom, Soliton, Azercell

Покупайте с умом - пользуйтесь с удовольствием!