Panasonic решил отозвать 1,6 млн сушилок для одежды

Японская корпорация Panasonic решила отозвать около 1,6 млн автоматических сушилок для одежды, произведенных с 2003 года, в связи с угрозой возгораний из-за неисправности оборудования. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте корпорации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В Японии было подтверждено 11 случаев возгорания, вызванных нашей продукцией, еще один случай произошел на территории Гонконга", - говорится в заявлении Panasonic. Между тем корпорация отметила, что инциденты не привели к травмам или ожогам среди покупателей техники.