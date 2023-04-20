https://news.day.az/hitech/1557398.html Азербайджанский спутник завершил свою миссию
Азербайджанский спутник завершил свою миссию
Спутник дистанционного наблюдения Земли - Azersky, принадлежащий ОАО "Азеркосмос", завершил свою миссию.
Об этом сообщили в четверг Day.Az в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.
В ведомстве сказали, что спутник дистанционного наблюдения Земли завершил свою миссию на один год раньше расчетного срока его эксплуатации.
"Обмен информацией со спутником Azersky прекратился. Хотя компанией "Азеркосмос" и производителем спутника были предприняты меры по восстановлению связи, установить связь со спутником не удалось", - сообщили в министерстве.
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