Илон Маск осторожен с оптимизмом

Чтобы запустить в тестовом режиме модуль Starship Super Heavy, Илон Маск, основатель и гендиректор космической компании SpaceX, решил не слишком завышать свои ожидания, передает Day.Az cо ссылкой на Gazeta.Ru.

"Я считаю успехом любой результат, если стартовая площадка будет цела и невредима", ― заявил миллиардер Маск во время трансляции в Twitter Spaces.

Вторая попытка запуска Starship Super Heavy состоится сегодня, 20 апреля, в 16:28 мск. По словам Илона Маска, он не исключает, что во время 90-минутного полета аппарата SpaceX могут возникнуть очередные неполадки.

Напомним, первую попытку SpaceX запустить модуль Starship Super Heavy со стартовой площадки в Техасе пришлось отменить в понедельник, 17 апреля, из-за застрявшего клапана в системе наддува первой ступени ракеты-носителя.

Модуль Starship Super Heavy оборудован 33 двигателями Raptor V2, которые вырабатывают более 16,5 миллионов фунт-сил (7257,4 тс), что делает ракету SpaceX самой мощной в истории. Тяга Starship Super Heavy примерно в два раза больше, чем у ракеты НАСА "Сатурн-5" миссии "Аполлон" и установки НАСА SLS лунной миссии "Артемида".