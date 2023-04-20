SpaceX отправила сверхтяжелую ракету Starship в первый орбитальный полет

Компания SpaceX провела орбитальные летные испытания ракеты Starship. Трансляция запуска велась на официальном YouTube-канале SpaceX, передает Day.Az.

Первоначально запуск должен был произойти в понедельник, но старт был отменен из-за технических проблем. В этот раз обратный отсчет также был остановлен примерно за минуту до старта для проведения финальных технических проверок. Однако спустя несколько минут отсчет запустили вновь, и ракета оторвалась от стола без видимых проблем.