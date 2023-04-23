Apple отказалась выпускать новый iPhone

Американская компания Apple передумала развивать линейку дешевых смартфонов iPhone SE в ближайшие пару лет. Об этом в своем Twitter сообщил авторитетный инсайдер и аналитик TF International Мин-Чи Куо, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я считаю, что смартфон iPhone SE 4 в настоящее время не является частью плана Apple на 2024/2025 годы", - отметил он. Инсайдер скорректировал свой прогноз о выходе нового бюджетного смартфона от компании из Купертино.

В прошлом специалист отмечал, что американская компания планирует выпустить новую модель в серии SE до конца 2024 года. Куо не назвал причины отказа Apple, однако уточнил, почему первоначально подумал о скором выходе SE 4.

"Первоначально я считал, что iPhone SE 4 будет упрощенной версией iPhone 14. Однако мое последнее исследование показало, что эта модель будет техническим прототипом для развития собственной технологии Apple для чипов стандарта связи 5G и не рассчитана на массовое производство", - добавил Куо.