Илон Маск отреагировал на взрыв Starship

Глава SpaceX Илон Маск отреагировал на взрыв во время пуска прототипа многоразовой транспортной системы Starship. Он поздравил команду компании в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Многому научился для следующего тестового запуска через несколько месяцев", - написал Маск.

В Twitter компании добавили, что специалисты продолжат анализировать данные и готовиться к следующим испытаниям. Там отметили, что сегодняшний тест позволит повысить надежность Starship.

Прототип многоразовой транспортной системы Starship взорвался спустя четыре минуты после пуска, который состоялся в 16:28 по московскому времени. Он набрал высоту 38 километров. Одноименный космический корабль (образец Ship 24) не смог отделиться от носителя Super Heavy.