В США обрадовались блокировке популярной соцсети

Сооснователь и гендиректор мессенджера Snapchat и компании Snap Эван Шпигель заявил, что будет рад скорой блокировке популярной китайской соцсети TikTok на территории США. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Нам бы это понравилось", - сказал он на конференции Snap Partner, отвечая на вопрос журналистки Кары Суишер о риске скорой блокировки TikTok для американских пользователей.

По данным издания, зрители отреагировали на смелый комментарий аплодисментами и одобрительными возгласами. Шпигель также признал опасным прецедент для других социальных платформ, если властям США действительно удастся запретить TikTok.

"Для нас важно быть вдумчивыми и действительно разработать нормативную базу для решения проблем безопасности, особенно в отношении технологий", - пояснил Шпигель. Он признал, что существуют законные интересы национальной безопасности, которые технологические компании должны уважать.

Snapchat Spotlight, конкурент TikTok от Snap, в настоящее время имеет 350 млн пользователей в месяц. Сервис по-прежнему уступает как самому TikTok, так и YouTube Shorts. У каждой из платформ уже более чем 1 млрд пользователей в месяц.