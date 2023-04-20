BuzzFeed News закрывается

Американская компания BuzzFeed закрывает новостное подразделение BuzzFeed News в рамках сокращения штата на 15%.

Об этом в четверг сообщил глава компании Джона Перетти в письме сотрудникам, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Хотя увольнения происходят почти во всех отделениях, мы решили, что компания больше не может продолжать финансировать BuzzFeed News как самостоятельную организацию", - приводит в четверг выдержки из письма телекомпания NBC.

Как отметил телеканал, акции BuzzFeed после объявления о сокращении упали на 20%, примерно до $0,72. Единственным новостным брендом у компании остается HuffPost, приобретенный в 2020 году.

Портал BuzzFeed News заработал в 2012 году. В 2021 году новостная организация стала лауреатом Пулитцеровской премии, отмечает NBC.