Honor представил новый смартфон

В Китае представлен смартфон Honor X50i. Это недорогая модель с тонким корпусом (7,48 мм), относительно большим дисплеем с диагональю 6,7 дюйма и приличными объемами памяти (8/256 ГБ уже в базе), передает Day.Az со ссылкой на портал ixbt.

Из-за тонкой рамки экран устройства занимает 93,6% площади фронтальной панели. Главный сенсор основной камеры - с разрешением 108 Мп, емкость аккумулятора - 4500 мА·ч, он поддерживает зарядку мощностью 35 Вт. В основе аппаратной платформы смартфона лежит свежая бюджетная SoC MediaTek Dimensity 6020 с интегрированным модемом 5G. Honor обещает, что X50i будет сохранять первоначальную скорость работы в течение не менее трех лет.

Стоимость базовой версии составляет 220 долларов, вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти оценен в 245 долларов.