В Windows 11 вернут функции из Windows 10

В тестовых сборках операционной системы Windows 11 от Microsoft появились две функции, которые в прошлом присутствовали в предыдущей версии ОС, Windows 10. Об этом сообщил инсайдер под ником Albacore в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в обновленной версии Windows 11 снова появится возможность отключения группировки кнопок на панели задач и отображение названий окон рядом с иконками приложений.

"На данный момент функции скрыты от пользователей и их нельзя активировать официальным образом. Но они определенно будут введены в следующей публичной сборке", - добавил Albacore.

По его словам, Microsoft все еще ведет активное тестирование функций. Каждая из возможностей и в настоящее время присутствует в Windows 10, однако их не перенесли в Windows 11 при запуске первых версий ОС.