В Японии подготовились к возможному запуску спутника КНДР

Минобороны Японии приступило к подготовке сил реагирования на возможный запуск военного спутника-разведчика КНДР, пишет агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как уточнили источники, военные разворачивают наземные комплексы Patriot PAC-3, также планируется привлечь к операции корабли с комплексами Aegis, вооруженные ракеты-перехватчики SM-3. Кроме того, японские власти изучают вариант размещения Patriot PAC-3 на юге страны.