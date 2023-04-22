https://news.day.az/hitech/1557871.html В Японии подготовились к возможному запуску спутника КНДР
В Японии подготовились к возможному запуску спутника КНДР
Минобороны Японии приступило к подготовке сил реагирования на возможный запуск военного спутника-разведчика КНДР, пишет агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Как уточнили источники, военные разворачивают наземные комплексы Patriot PAC-3, также планируется привлечь к операции корабли с комплексами Aegis, вооруженные ракеты-перехватчики SM-3. Кроме того, японские власти изучают вариант размещения Patriot PAC-3 на юге страны.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре