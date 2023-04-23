Названа дата релиза новых складных смартфонов Samsung

Новые складные смартфоны Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5 могут поступить в продажу уже в июле, несмотря на то, что релизы предыдущих поколений проходили в августе или сентябре. Об этом сообщает издание WccfTech, ссылаясь на инсайдера Tech_Reve, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным Tech_Reve, Samsung планирует начать массовое производство Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5 уже в начале июня. При этом раньше южнокорейский IT-гигант нагружал фабрики сборкой новых "раскладушек" только в конце месяца. Причины смещения сроков не сообщаются, однако инсайдер считает, что это позволит Samsung выпустить новинки раньше привычной даты.

В WccfTech предположили, что Samsung решила поспешить с новыми Galaxy Z Fold и Flip из-за роста конкуренции на рынке складных смартфонов. Многие компании уже выпустили в этом году свои "раскладушки", также скоро ожидается анонс Pixel Fold, главного потенциального конкурента смартфонов Samsung. Южнокорейская компания форсирует релиз своих новинок, чтобы успеть продать побольше экземпляров до конца года.