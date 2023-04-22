Анонсирован самый тонкий ноутбук в мире

Тайваньская компания Asus анонсировала ноутбук Zenbook S 13 OLED толщиной менее 1 см, что является абсолютным рекордом среди всех лэптопов с экранами диагональю 13,3 дюйма. Об этом сообщает издание 3DNews, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что для достижения минимальной толщины Asus использовала специальные материалы, ультратонкую OLED-панель и особые печатные платы. Согласно заявлению производителя, крышка Zenbook S 13 OLED в среднем тоньше чем у других ноутбуков на 25%, а топкейс - на 30%. Примечательно, что при минимальной толщине в ноутбуке все равно имеются вентиляторы для охлаждения.

Еще Zenbook S 13 OLED является довольно легким устройством. Массы в 1 кг Asus удалось достичь за счет использования магниево-алюминиевого сплава и других материалов из переработанного сырья.

Zenbook S 13 OLED будет продаваться в нескольких комплектациях. Топовая версия получит процессор Intel Core i7 последнего поколения, 32 ГБ ОЗУ типа LPDDR5, а также накопитель SSD емкостью 1 ТБ.

Когда новинка поступит в продажу и сколько она будет стоить, не сообщается.