С секретной презентации первого планшета Google - ВИДЕО
Google представила на Миланской неделе дизайна свой первый планшет Pixel Tab, где он был снят посетителями на видео до презентации. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Видео с планшетом опубликовал пользователь Instagram по имени Саори Масуда. Он снял инсталляцию Google под названием Shaped by Water, где, кроме прочих гаджетов компании, был представлен и неанонсированный планшет Pixel Tab.
Данная утечка не раскрыла многих новых подробностей о новинке. Тем не менее благодаря ей стало известно, что планшет выйдет не только в белом цвете, как считалось ранее, но еще в розовато-коралловом и темно-сером оттенках.
Журналисты считают, что в Милане были представлены ранние прототипы Pixel Tab, поскольку у них отсутствует "тумблер конфиденциальности", который отключает у планшета микрофоны и камеры. Прежде данный переключатель был замечен на новейших пресс-рендерах устройства.
Ожидается, что Pixel Tab будет представлен на конференции Google I/O, которая начнется 10 мая.
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