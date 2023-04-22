С секретной презентации первого планшета Google

Google представила на Миланской неделе дизайна свой первый планшет Pixel Tab, где он был снят посетителями на видео до презентации. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Видео с планшетом опубликовал пользователь Instagram по имени Саори Масуда. Он снял инсталляцию Google под названием Shaped by Water, где, кроме прочих гаджетов компании, был представлен и неанонсированный планшет Pixel Tab.

Данная утечка не раскрыла многих новых подробностей о новинке. Тем не менее благодаря ей стало известно, что планшет выйдет не только в белом цвете, как считалось ранее, но еще в розовато-коралловом и темно-сером оттенках.

Журналисты считают, что в Милане были представлены ранние прототипы Pixel Tab, поскольку у них отсутствует "тумблер конфиденциальности", который отключает у планшета микрофоны и камеры. Прежде данный переключатель был замечен на новейших пресс-рендерах устройства.

Ожидается, что Pixel Tab будет представлен на конференции Google I/O, которая начнется 10 мая.