Новый смартфон Nokia получит процессор трехлетней давности

Nokia C300 появился в листинге бенчмарка Geekbench 5, благодаря чему стало известно, что новый бюджетный смартфон HMD Global получит устаревший процессор Snapdragon 662. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Впервые Nokia C300 был протестирован в Geekbench 5 19 апреля 2023 года. Смартфон набрал в бенчмарке 306 баллов в одноядерном и 1164 балла в мультиядерном режимах. Из этого теста также стало известно, что новинка получит 3 ГБ оперативной памяти.

Snapdragon 662 - это процессор для устройств начального ценового класса, который был разработан и представлен компанией Qualcomm еще в начале 2020 года. Данная модель имеет восемь ядер, поделенных на два кластера: производительный и энергоэффективный. Ядра первого кластера способны достигать тактовой частоты 2,02 ГГц, а второго - до 1,8 ГГц.

Когда Nokia C300 будет представлен и поступит в продажу, не сообщается. Однако предполагается, что стоимость новинки составит $100-$150, то есть от примерно 8 до 12 тыс. руб. по курсу на 22 апреля 2023 года.