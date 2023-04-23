Инсайдер рассекретил дизайн нового складного смартфона Oppo

Инсайдерский профиль Digital Chat Station в Weibo опубликовал чертеж, который, предположительно, раскрывает внешний вид нового смартфона с гнущимся экраном Oppo Find N3. Об этом сообщает издание Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На рендере изображена внешняя сторона смартфона. По чертежу можно понять, что Oppo Find N3 получит круглый блок камер, как, например, у нового флагмана Oppo Find X6 Pro, а также дополнительный экран во всю площадь корпуса. Ожидается, что диагональ внешнего экрана составит 6,5 дюйма, то есть на целый дюйм больше, чем у Oppo Find N2.

Внутренний дисплей при этом будет иметь диагональ 8 дюймов с разрешением 2268 на 2440 пикселей. Оба экрана получат частоту обновления 120 Гц. За производительность новинки, по слухам, будут отвечать Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и до 1 ТБ хранилища типа UFS 4.0.

Как и смартфон прошлого поколения, Oppo Find N3, по данным GizmoChina, официально будет продаваться только в Китае. На домашнем рынке новинка составит конкуренцию Huawei Mate X3, Vivo X Fold 2 и Samsung Galaxy Z Fold 5.

Ожидается, что новинка Oppo появится в продаже до конца третьего квартала 2023 года.