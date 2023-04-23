Камера в новом iPhone окажется меньше, чем в последнем Xiaomi

Флагманский смартфон Apple iPhone 15 Pro Max в качестве основной камеры получит самый дорогой сенсор компании Sony IMX903. Как передает Day.Az, об этом сообщает инсайдер Ice Universe.

По данным источника, размер матрицы в IMX903 составит 1/1,14 дюйма, что немногим меньше, чем в современных флагманах под управлением Android - в них, как правило, производители устанавливают дюймовые датчики. В прошлогоднем iPhone 14 Pro Max стояла камера с 1/1,28-дюймовым сенсором.

Как утверждают многочисленные источники, характеристики IMX903 будут лучше, чем у флагманского сенсора Samsung HP2 на 200 Мп. Решение от Sony, несмотря на меньший размер матрицы и разрешением в 48 Мп, сможет обеспечить на 20% больший захват света, а также предложит поддержку 14-битного формата DNG RAW.

Причем, как заявляет Ice Universe, новый сенсор окажется почти в два раза дороже дюймового датчика Sony IMX989, который используется в Xiaomi 13 Ultra, представленном ранее.

Какая камера будет в iPhone 15 Pro, не сообщается. Не исключено, что смартфон сохранит сенсор, использовавшийся в iPhone 14 Pro.