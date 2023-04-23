Человечество предупредили об опасности искусственного интеллекта

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) может угрожать в первую очередь демократическим странам. Об этом заявил израильский историк Юваль Ной Харари, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению ученого, ИИ может поставить под сомнение господство человека на Земле. Харари объяснил, что новая технология может работать самостоятельно, придумывать истории, а также производить уникальный контент. Историк также подписал письмо, в котором ученые призывают ввести временный мораторий на исследования программного обеспечения наподобие ChatGPT.

"Это представляет угрозу для демократий в большей степени, чем для авторитарных режимов, поскольку демократии полагаются на общественный диалог. Демократия, по сути, и есть диалог. Люди разговаривают друг с другом. Если разговор перейдет в руки искусственного интеллекта, демократии конец", - выразил свою позицию Харари.