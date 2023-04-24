Новый смартфон произвел фурор в Китае

Сегодня в Китае состоялась первая продажа специального издания смартфона OnePlus Ace 2 Yuanshen в подарочной упаковке, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

По данным OnePlus, все смартфоны были распроданы, а новая партия поступит в продажу 28 апреля. Смартфон оснащён 18 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти. Цена составляла 538 долларов, предзаказы начали принимать неделю назад.

OnePlus Ace2 Yuanshen оснащён 6,74-дюймовым OLED-экраном разрешением 2772 х 1240 пикселей, в котором используется люминесцентный материал Tianma T7+. Частота может принимать значения 45, 60, 90 или 120 Гц. Смартфон оборудован однокристальной системой Snapdragon 8 Plus Gen 1, оперативной памятью LPDDR5X и флеш-памятью UFS 3.1. Он получил корпус толщиной 8,7 мм и массой 204 г. Пользователям доступен трёхступенчатый переключатель режимов.

OnePlus Ace 2 получил аккумулятор ёмкостью 5000 мА•ч и поддерживает сверхбыструю зарядку мощностью 100 Вт, которая позволяет полностью зарядить устройство за 25 минут. В основной камере установлен 50-мегапиксельный датчик Sony IMX890 с оптической стабилизацией изображения. Дополнительно установлены модули разрешением 8 и 2 Мп. Фронтальная камера получила разрешение 16 Мп.