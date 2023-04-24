Раскрыты новые подробности гарнитуры смешанной реальности от Apple

Гарнитура смешанной реальности от Apple получит новый фирменный разъем для зарядки и будет питаться от внешнего аккумулятора. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, гарнитура Apple будет питаться от внешнего аккумулятора, а размещать его пользователям придется в своих карманах. Благодаря такому решению шлем будет легче, чем если аккумулятор размещался бы в нем. Это, по мнению Apple, должно повысить удобство при использовании устройства. Недостатком такого решения будет торчащий из шлема провод, который будет тянуться к аккумулятору.

Гарнитура будет иметь два разъема: USB Type-C для передачи данных и новый фирменный порт для зарядки устройства. Последний будет входить в комплект поставки и получит круглый наконечник, который примагничивается к устройству. Чтобы исключить выпадение зарядки во время использования и зафиксировать ее, нужно будет провернуть порт по часовой стрелке.

Внешний аккумулятор обеспечит работу гарнитуры на протяжении около двух часов. Размеры аккумулятора будут сопоставимы с iPhone, однако его толщина будет больше.

Ожидается, что презентация первой гарнитуры смешанной реальности Apple под названием Reality Pro или Reality One состоится 5 июня в рамках конференции WWDC 2023.