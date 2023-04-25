Стали известны подробности новых смартфонов Samsung Flip и Fold

Проверенный информатор Ice Universe опубликовал подробности о сгибающихся смартфонах Samsung Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5, передает Day.Az со ссылкой на https://www.ixbt.com/.

Согласно зарегистрированной информации, Samsung Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5 будут поддерживать зарядные устройства мощностью не более 25 Вт.

Samsung давно критикуют за то, что она, как и Apple, не торопится увеличивать мощность своих зарядных устройств и, как следствие, скорость зарядки новейших смартфонов.

Ранее появились сведения, что Samsung решила выпустить Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5 раньше срока из-за роста конкуренции на рынке складных смартфонов. Выход смартфонов ожидается в июле этого года.