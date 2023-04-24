Раскрыта концовка игры Diablo IV

Геймеры не смогут играть в Diablo IV бесконечно - в конце их будет ждать финальный босс. Об этом сообщает портал GamesRadar со ссылкой на слова помощника руководителя разработки игры Джо Пайпиоры, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Это означает, что у игры будет официальная концовка, достичь которой смогут только самые сильные герои 100-го уровня.

"На 100-м уровне у нас будет кульминационное столкновение с боссом, которое будет чрезвычайно, чрезвычайно сложным. Игроки, достигшие 100-го уровня, столкнутся с настоящим вызовом", - заявил Пайпиора, не став раскрывать подробности о самом боссе.

При этом победа над боссом не принесет игроку какой-то уникальный лут - предполагается, что герой и так должен быть максимально "вкачен" перед встречей с финальным противников. Игрок получит некоторые косметические предметы и другие награды, среди которых самым важным будет "чувство удовлетворения от победы".

Официальный релиз игры Diablo IV запланирован на 6 июня на ПК, Xbox One и Series X/S, а также PlayStation 4 и 5.