Xiaomi представила очки-наушники

Принадлежащий Xiaomi бренд Mijia представил аудиоочки Smart Audio Glasses, которые подключаются к смартфону по Bluetooth и используются в качестве наушников и гарнитуры. Об этом сообщает сетевое издание Rozetked, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Mijia Smart Audio Glasses можно использовать для звонков или прослушивания музыки. Главной особенностью устройства является технология передачи звука на 360 градусов, которая создает эффект присутствия. Динамики направлены так, что звук слышен только владельцу очков. Также заявлено наличие шумоподавления и поддержка подключения к двум устройствам одновременно.

Производитель обещает, что аудиоочки проработают до 7 часов в режиме звонков, до 10 часов в режиме прослушивания музыки и до 22 часов в смешанном формате. Они защищены от пыли и влаги по стандарту IP54 и весят всего 38,1 г.

Также отмечается, что в Smart Audio Glasses сменные дужки, что упрощает их замену в случае поломки аккумулятора. Также пользователям доступны пять вариантов оправ.

Новинку можно купить в Китае по цене в 800 юаней.