Apple одержала важную победу в суде

Судебная тяжба между Apple и Epic Games, разгоревшаяся в 2020 году из-за политики App Store, закончилась победой производителя iPhone. Так постановил Апелляционный суд девятого округа США, подтвердивший вердикт суда первой инстанции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

Epic Games обвиняла Apple в нарушении федерального антимонопольного закона. Поводом для иска стало удаление игры Fortnite из App Store после того, как Epic Games ввела альтернативный способ оплаты внутриигровых покупок в обход 30% комиссии Apple.

Судья суда первой инстанции вынесла решение в пользу Apple по 9 из 10 пунктов обвинения. В Epic Games намерены подать апелляцию на это решение. Теперь компания должна возместить Apple убытки за нарушение правил App Store, а также оплатить судебные издержки.