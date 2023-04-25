Нейросеть определила топ самых востребованных профессий

Нейросеть ChatGPT назвала десять самых перспективных профессий будущего. Результаты эксперимента были опубликованы Telegram-каналом NN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

Так, на первом месте оказалась профессия инженера-программиста искусственного интеллекта. Эта работа предусматривает разработку алгоритмов, систем машинного обучения и ИИ, обучение и оптимизацию моделей.

Профессия робототехника заняла вторую позицию. Робототехнику предстоит разрабатывать и проектировать роботов, интегрировать их в производственные процессы, проводить их диагностику и ремонт.

Третье место закрепилось за профессией специалиста по кибербезопасности. Эксперту необходимо защищать компьютерные системы и сети, проводить анализ рисков и уязвимостей, а также разрабатывать меры по усилению безопасности.

В топ также попали следующие профессии: биотехнолог, разработчик виртуальной и дополненной реальности, блокчейн-инженер, инженер устойчивости энергетики, специалист по генной терапии и генному редактированию, дата-аналитик, инженер-программист IoT (интернета вещей).