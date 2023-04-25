Apple стала лидером рынка подержанных смартфонов

За 2022 год продажи восстановленных iPhone во всем мире выросли на 16%, что позволило Apple стать самым популярным брендом на рынке подержанных смартфонов. Об этом сообщает издание 9To5Mac, ссылаясь на отчет аналитической компании Counterpoint Research, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Рынок подержанных устройств включает в себя как БУ-смартфоны, так и восстановленные. Благодаря росту популярности именно восстановленных iPhone компании из Купертино по итогам прошлого года удалось занять 49% ниши.

"Apple является самым быстрорастущим брендом в секторе бывших в употреблении и восстановленных товаров в мире", - утверждает Counterpoint Research.

При этом у некоторых других брендов в 2022 году спрос на подержанные и восстановленные смартфоны, наоборот, упал. Например, доля Samsung упала с 28% до 26%, а доля Huawei - с 4% до 2%. Показатели Oppo и Vivo при этом не изменились.

Аналитики отметили, что с 2020 года вторичный рынок смартфонов только растет. В 2023 году, по их данным, тенденция сохранится. Трендом текущего сезона, считают в Counterpoint Research, станут флагманы c поддержкой 5G.