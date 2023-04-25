iPhone спас застрявших в каньоне студентов

Функция экстренного вызова через спутник в смартфоне iPhone 14 на прошлой неделе спасла троих студентов, которые отправились в каньон в штате Юта и застряли в районе без сигнала сотовой сети, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.

Один из студентов, Бриджер Вудс, рассказал, что все трое слышали о "довольно крутом каньоне". Они решили его проверить, потому что занимались каньонингом (преодоление каньонов без помощи плавающих средств с использованием скалолазания, спуском по верёвке, прыжков в воду и плавания) около года.

Внутри каньона они обнаружили бассейн. Воды было всего по грудь, но они не могли из него выбраться. У двух студентов были симптомы переохлаждения, при этом поймать сигнал сотовой сети не удавалось. У третьего студента, Стивена Уоттса, был iPhone 14. Раз в 20 минут спутник оказывался прямо над ними, поэтому они смогли отправить сообщение в службу "911".

Cтуденты смогли выбраться из воды, но они оставались на дне ямы глубиной около 4 м. Бриджер Вудс впал в гипотермический шок. В итоге за ними прибыл вертолёт из Солт-Лейк-Сити с медиками, серьёзных травм студенты не получили.