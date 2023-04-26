Новая функция в WhatsApp

В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция, связанная с администрированием групповых чатов. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщили специалисты портала WABetaInfo.

Эксперты рассказали, что в новой версии WhatsApp 23.7.83 для устройств на базе iOS стала доступна опция, которая позволяет администраторам групп контролировать, кто вступает в чаты.

Специалисты отметили, что для одобрения или отклонения заявок потенциальных участников управляющим групповых чатов необходимо перейти в "Настройки группы" и включить функцию "Подтверждать новых участников". "Когда функция отключена, к группе может присоединиться любой пользователь при помощи ссылки-приглашения без необходимости отправлять личный запрос администратору", - уточнили в WABetaInfo.