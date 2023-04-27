Полный провал: модуль Hakuto-R не выполнил миссию по прилунению

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt, запущенный на Луну японский модуль Hakuto-R с высокой вероятностью совершил жесткую посадку, в связи с чем успешное прилунение и установка связи оказались невозможны.

Лунный посадочный модуль миссии Hakuto-R должен был совершить посадку на поверхность Луны около 01.40 по японскому времени По состоянию на 08.00 по японскому времени 26 апреля связь между Центром управления полетом (ЦУП) и модулем была потеряна, хотя она должна была быть даже после прилунения. Было определено, что успех девятого этапа миссии более недостижим.

Специалисты Центра управления полетом подтвердили, что после запланированного времени посадки не было получено никаких данных, свидетельствовавших о том, что модуль коснулся поверхности Луны.

Инженеры ispace отслеживали уровень топлива по мере того, как он приблизился к нижней границе, а затем скорость модуля снижения резко возросла. После этого произошла потеря связи. На основании этих данных была определена высокая вероятность того, что посадочный модуль в итоге совершил жесткую посадку на поверхность Луны.

Компания намерена усовершенствовать технологическую готовность для последующих миссий в 2024 и в 2025 годах. Основатель ispace Такэси Хакамада заявил, что им удалось собрать огромное количество информации и получить важный опыт.

Японский модуль Hakuto-R с арабским ровером Rashid был запущен к Луне в декабре 2022 года с помощью ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX. Япония планировала стать четвертой страной мира, которая смогла успешно посадить аппарат на Луне, после СССР, США и Китая.