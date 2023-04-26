Необходимо включить изучение основ кибербезопасности в систему образования Азербайджана.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в среду заместитель министра цифрового развития и транспорта Фарид Ахмедов в ходе мероприятия на тему "Киберпреступность в Азербайджане и барометры кибербезопасности".

"Какие бы меры и ресурсы органы государственной власти не использовали, они не в состоянии предотвратить все угрозы. Ни у одного государства нет таких неограниченных ресурсов. Поэтому, считаю, что важно, чтобы граждане обладали знаниями и навыками в этой области. В то же время необходимо формирование таких компетенций и навыков в сфере бизнеса. Мы придаем большое значение формированию безопасной системы в частном секторе. Только в 2022 году кибератаки нанесли мировой экономике ущерб в размере восьми триллионов долларов", - сказал он.