Представлены умные часы Garmin с «бесконечной» автономностью

Компания Garmin представила новые умные часы Instinct 2X Solar, которые получили "бесконечное" время автономной работы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ключевой особенностью аксессуара стала "солнечная" зарядка, позволяющая часам заряжаться под прямыми солнечными лучами менее чем за три часа. Также заявлено, что в пасмурную погоду Instinct 2X Solar могут полностью зарядиться при наличии дополнительного освещения. Таким образом, если пользователь будет проводить в подходящих условиях достаточное количество времени, его аккумулятор никогда не разрядится.

Garmin Instinct 2X Solar получили 1,1-дюймовый экран с разрешением 176х176 пикселей, прикрытый стеклом Garmin Power Glass, отвечающих за "солнечную" зарядку. Часы также оснащены встроенным фонариком, фитнес-функциями и возможностью отслеживания вариабельности сердечного ритма.

Умные часы Garmin Instinct 2X Solar доступны для покупки по цене в $450.