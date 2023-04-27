Покупку Microsoft Activision Blizzard заблокировали

Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) заблокировало сделку Microsoft и Activision Blizzard. Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В заявлении CMA говорится, что покупка Microsoft игровой студии "изменит будущее быстрорастущего рынка облачных игр, что приведет к сокращению инноваций и меньшему выбору для геймеров из Великобритании в ближайшие годы". Эксперты регулятора заключили, что компания занимает "сильную позицию в сфере облачных игровых сервисов". В Microsoft заявили, что подадут апелляцию.

В сообщении CMA уточняется, что на долю американской корпорации приходится около 60-70 процентов глобального рынка облачных игровых сервисов. "Сделка укрепит преимущество Microsoft на рынке, предоставив ей контроль над важным игровым контентом, таким как Call of Duty, Overwatch и World of Warcraft", - отметили в организации.

"Мы по-прежнему полностью настроены совершить это приобретение и будем подавать апелляцию", - процитировали журналисты заявление президента Microsoft Брэда Смита. По словам Смита, британский регулятор руководствуется "ошибочным" пониманием рынка.