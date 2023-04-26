Браузер Microsoft Edge оказался небезопасным

Специалисты обратили внимание на ошибку, из-за которой браузер Edge мог раскрыть конфиденциальные данные пользователей. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На проблему первыми обратили внимание посетители Reddit, которые заметили, что Edge отправляет данные о посещенных пользователем страницах на сервер поисковика Bing. Выяснилось, что проблема заключается в сбое встроенного сервиса, который должен помогать пользователю подписываться на различные источники в интернете.

Журналисты медиа обратились к программисту Рафаэлю Риверу, который подтвердил, что Edge ошибочно собирает и отправляет избыточное количество данных о пользователе на сервер Microsoft - включая полные URL-адреса посещенных сайтов. Специалист заключил, что Edge оказался небезопасным из-за ошибки, допущенной программистами Microsoft на стадии создания программы.

"Мы осведомлены о сообщениях, проводим расследование и примем соответствующие меры для решения проблем", - заявила в разговоре с изданием директор по коммуникациям Microsoft Кейтлин Роулстон. До того момента, пока Microsoft не исправит проблему, специалисты рекомендовали отключить проблемную службу в настройках браузера.