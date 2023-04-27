Как распознать наличие шпионских програм в смартфоне?

Быстрая разрядка смартфона, постоянные подвисания и появление на нем скриншотов, которые пользователь не делал, может служить признаком взлома устройства. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, рассказал эксперт по "железу" и гаджетам, преподаватель в Московской школе программистов (МШП) Кирилл Ситнов.

"Если смартфон постоянно тормозит, несмотря на то, что вы приняли все меры и даже отнесли его в сервис - у меня для вас плохие новости. Зависание без причины может быть связано со сторонним программным обеспечением, которое использует вычислительную мощность вашего смартфона. Например, для генерации интернет-трафика или майнинга", - предупредил эксперт.

На появление в устройстве шпионских или майнинговых программ может намекать быстрая разрядка аккумулятора. Если при недолгом использовании смартфона батарея "тает на глазах", это свидетельствует о посторонних фоновых процессах.

"Вместе с тем возможно появление более сложного взломщика - кейлогера. Он может получить доступ к микрофону или к экрану. В случае экрана возможно появление в галерее скриншотов, которых вы не делали, но это если они не прячутся в скрытых системных файлах. Этот тип взлома используется для перехвата персональных данных: паролей или данных банковских карт", - поделился Ситнов.

В случае, если в смартфоне появляются невиданные ранее приложения, которые постоянно требуют доступ к файловой системе, микрофону, камере и прочим элементам устройства, это еще один признак взлома. При нахождении подозрительных приложений следует их удалить и отозвать у них "лишние" права доступа. Стоит также проверить смартфон антивирусом, и, если взлом подтвердится, произвести сброс данных.

"Повышенный нагрев смартфона в области чипсета может происходить из-за работы программ в фоновом режиме, например при майнинге. Особое внимание стоит обратить в том случае, если смартфон лежит в бездействии, а область чипсета нагревается", - отметил Ситнов.

Если с работой смартфона все хорошо, а приложения вылетают или вовсе не включаются - это, по словам эксперта, может свидетельствовать о сбое системной файловой системы или действии вредоносного ПО. Программы-перехватчики встраиваются в системные программы, чтобы не быть обнаруженными, из-за чего происходят сбои в стандартных функциях смартфона.