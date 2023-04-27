В Азербайджане впервые состоится форум «Space Generation Congress»

В Баку впервые в сентябре текущего года состоится форум на тему "Space Generation Congress".

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал представитель ОАО "Азеркосмос" Надир Атаев в ходе мероприятия на тему "Space Generation (SG) Azerbaijan 2023: Женщины в космосе: проблемы и возможности".

"Данный форум будет проводиться совместно с Международным конгрессом астронавтики. Ожидается участие более 150 представителей из более 50 стран. В рамках форума будут функционировать восемь рабочих групп по ключевым вопросам космической отрасли. Кроме того, предусматривается 75 стипендиальных программ и наград от SGAC", - сказал он.

Напомним, что основная цель мероприятия Space Generation (SG) Azerbaijan 2023 - предоставить молодежи возможность получить образование в космической сфере, выбрать профессию, рассказать о возможностях космической сферы.