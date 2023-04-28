Qualcomm обвинили в незаконной слежке за пользователями Android-смартфонов

Процессоры Qualcomm собирают и передают личные данные пользователей Android-устройств без их ведома и согласия. Об этом стало известно из исследования ИБ-компании Nitrokey, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалисты Nitrokey использовали несколько смартфонов, на которых были установлены кастомные прошивки Android без сервисов Google. Таким образом они хотели исключить возможность слежки со стороны Google. Одним из таких смартфонов был Sony Xperia XA2 на базе прошивки e/OS, которая полностью лишена Google-сервисов и не содержит механизмов отслеживания действий пользователей.

Однако анализ сетевого трафика показал, что смартфон посылал данные на адрес, по которому расположено облачное хранилище компании Qualcomm под названием Izat Cloud. Более того, данные передавались по незащищенному протоколу HTTP, что делает их уязвимыми для перехвата.

Среди данных, которые собирает Qualcomm, оказались уникальный идентификатор устройства, название и серийный номер чипсета, версия программного обеспечения XTRA, код страны и оператора мобильной связи, тип и версия операционной системы, бренд и модель устройства, время работы процессора и модема, список установленных приложений и IP-адрес устройства.

Источником этих данных является служба Qualcomm XTRA, которая запускается из прошивки Qualcomm AMSS (Advanced Mobile Subscriber Software). Эта прошивка отвечает за работу процессоров Qualcomm и контролирует сетевое оборудование, микрофон и камеру смартфона. Служба Qualcomm XTRA предназначена для предоставления точных спутниковых позиций для устройств с поддержкой A-GPS (Assisted GPS), и, как выяснили специалисты Nitrokey, она не может быть отключена или удалена пользователем.

Компания Nitrokey заявила, что такое поведение компании Qualcomm нарушает международный регламент по защите данных (GDPR). Юристы Qualcomm в свою очередь ответили, что сбор данных законен и соответствует политике конфиденциальности Qualcomm XTRA.