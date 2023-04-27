Люди стали зависимы от Instagram

Глава технологической компании Meta Марк Цукерберг заявил, что благодаря внедрению алгоритмов на основе искусственного интеллекта в соцсети Instagram люди стали проводить больше времени за просмотром постов. Об этом сообщает Business Insider, передает Day.Az.

О росте зависимости пользователей от фотографий и вертикальных роликов бизнесмен порассуждал во время телефонного разговора о доходах корпорации с инвесторами.

"Короткие вертикальные видео продолжают становиться более популярными: люди делятся ими более двух млрд раз в день - рост в два раза за последние шесть месяцев", - отметил он.

Также Цукерберг указал на то, что время, проведенное пользователями в Instagram, увеличилось на 24% с тех пор, как компания запустила Reels с лентой рекомендаций на основе предпочтений людей, как в TikTok.