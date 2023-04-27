ОС Windows научилась управлять iPhone

Для операционной системы Windows 11 вышло обновление, которое позволяет пользователям смартфонов iPhone от Apple совершать и принимать звонки, отправлять и получать сообщения через iMessage, а также просматривать уведомления прямо на ПК. Об этом сообщает ArsTechnica, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

Отмечается, что возможность включается при установке приложения Phone Link для iOS и обновлении ОС от Microsoft до последней версии. Ранее эта функция была доступна только в предварительных версиях Windows.

Процесс настройки завязан на подключении смартфона к ПК через Bluetooth. После сканирования QR-кода сопряжение завершается запросом на предоставление всех разрешений, чтобы включить получение уведомлений с гаджета на компьютер.

При этом пока существуют определенные ограничения. Например, через Phone Link не поддерживаются ответы на групповые сообщения или отправка фотографий и видео в сообщениях, а сообщения будут приходить на ПК только когда смартфон напрямую подключен к ПК с помощью кабеля.

Для использования Phone Link требуется iPhone с iOS 14 или более поздней версии. В настоящее время приложение не поддерживает планшеты iPad от Apple.