В сети появились фотографии нового складного смартфона Motorola

Издание The Tech Outlook опубликовало официальные промо-материалы бренда Motorola, которые раскрывают дизайн неанонсированного раскладного смартфона Razr 40 Ultra, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Из опубликованных изображений можно понять, что самой необычной частью Razr 40 Ultra является внешний экран. Во-первых, он имеет солидную по меркам дополнительных экранов диагональ 3,6 дюйма. Во-вторых, матрица получила два крупных выреза под основные камеры.

В слитых постерах производитель также делает акцент на возможностях шарнира. Складной механизм можно фиксировать в разных положениях, что в некоторых случаях позволяет использовать нижнюю часть смартфона в качестве подставки.

Кроме фотографий в распоряжении The Tech Outlook оказалась и информация о всех характеристиках новинки. Таким образом выяснилось, что смартфон получит внутренний 6,9-дюймовый экран с частотой обновления 165 Гц и поддержкой HDR10+, процессор Snapdragon 8+ Gen 1 с поддержкой 5G, а также аккумулятор емкостью 3800 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки TurboPower мощностью 30 Вт.

Ожидается, что смартфон Motorola Razr 40 Ultra будет представлен в Китае уже в ближайшее время.