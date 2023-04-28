Apple впервые раскрыла число пользователей App Store

Для соблюдения требований нового европейского закона "О цифровых услугах" Apple впервые была вынуждена раскрыть число ежемесячных пользователей App Store в странах ЕС. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Таким образом, стало известно, что среди пользователей iOS в App Store ежемесячно входят 101 млн человек, среди пользователей iPadOS - 23 млн человек, среди пользователей macOS - 6 млн, среди пользователей tvOS - 1 млн человек, а среди пользователей WatchOS - менее 1 млн человек.

Из отчета Apple также стало известно, что во всех странах Евросоюза подписки Books и Podcasts ежемесячно оплачивают менее 1 млн человек. Во всяком случае, так было во второй половине 2022 года - самые актуальные данные компания не раскрыла.

В 9To5Mac также обратили внимание на то, что обсуждаемый закон ЕС вводит новые требования только для платформ с ежемесячной аудиторией свыше 45 млн пользователей. Из статистики Apple следует, что этому критерию соответствует только App Store на iOS. Таким образом, журналисты считают, что Apple, следуя новому закону, разрешит устанавливать приложения из сторонних источников только на iPhone. На iPad, даже несмотря на идентичность iOS и iPadOS, данное нововведение распространяться не будет.